В Пензе День физкультурника отметят на стадионе у нового ФОКа

07.08.2024 | 21:28

В Пензе на стадионе у нового ФОКа «Локомотив» на улице Стрельбищенской отпразднуют День физкультурника.

О массовом мероприятии сообщили в пресс-службе городской администрации. Праздник состоится в субботу, 10 августа.

В программу включены соревнования по футболу среди команд, участникам которых 10-11 лет, а также прием нормативов комплекса ГТО.

«Помимо этого, состоится чествование ветеранов пензенского спорта и вручение знаков отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО», - добавили в мэрии.

Начало мероприятия в 10:00.

Также в региональном министерстве физической культуры и спорта рассказали, что на обновленном стадионе «Локомотив» уже проходят тренировки спортивной школы.

«У нас около 700 детей. Думаю, сейчас их станет больше. Тренеры будут работать не только со сборными, но и на наборе. Набор детей микрорайона, желающих заниматься в школе, начнется с 1 сентября. Будем записывать, выделим тренера», - отметил директор спортивной школы Юрий Туктаров.

ФОК «Локомотив» торжественно открыли 12 июня - на День города. Однако какое-то время доступа в него не было - объект требовалось передать в городскую собственность.