В Пензе спортсмены соревнуются в бассейне на катамаранах

31.03.2023 | 17:14

В «Буртасах» идут ежегодные областные соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях. Пока погода не позволяет, приходится состязаться в бассейне.

Кирилл Давыдов совсем недавно узнал об этом виде спорта и занимается им лишь несколько недель. Для юноши это первые серьезные старты.

«Летом поплывем по озеру на катамаранах. Понравится, думаю», - рассказал Кирилл Давыдов.

У Артема Сибирева уже есть 2-й юношеский разряд. Он бы мог рассказать Кириллу, какие подводные камни ожидают в сплавах на озерах и реках.

«На настоящем водоеме есть течение и ветер», - отметил спортсмен.

Волнение ребят ощутимо, поэтому тренеры активно их поддерживают.

«С каждым годом количество участников у нас растет. В этом году у нас около 150 участников, в основном это команды области, но есть и из других регионов. К нам традиционно приехала команда из Самарской области», - сообщил директор Многофункционального туристско-спортивного центра им. Т. Т. Мартыненко Павел Зелепугин.

У каждого экипажа есть лишь две попытки быстро и правильно пройти маршрут, не задев ворота. Победители отправятся представлять регион на чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа в Хвалынск. В мае там пройдут старты по всем дисциплинам спортивного туризма.