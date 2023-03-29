Пензячки могут выступить в ОАЭ на стартах по фитнес-аэробике

Пензенские спортсменки хотят в Дубай, но ради путевки придется постараться. В мае в Эмиратах планируются международные старты по фитнес-аэробике. Туда отправится сборная России, в состав которой могут попасть и пензячки. А пока они на региональном этапе соревнуются за право представить область на чемпионате и первенстве страны в апреле.
Участницы перед началом турнира не переживали.
«Эти соревнования - они в родном доме, не такие страшные», - отметила участница соревнований Алена Малова (г. Пенза).
Она самая младшая в своей команде. Девушке всего 15, но она выступает в дисциплине «Степ аэробика 17+».
«Классе во втором мама решила меня отдать куда-нибудь поближе к дому. Я вообще не думала, что получится так, но это является моей любовью, тем делом, которым бы я хотела заниматься всю свою жизнь», - призналась Алена.
Помимо чемпионата и первенства здесь проходит фестиваль «Весенняя капель».
«Там не только маленькие дети, но и есть дисциплины, которые еще не включены в официальные. Вводится много новых дисциплин, и пока они могут участвовать только в фестивале», - рассказал председатель регионального отделения Федерации фитнес-аэробики России Любовь Новиченко.
Региональные старты собрали более 400 участниц из Пензы и районов области.
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