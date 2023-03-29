Пензячки могут выступить в ОАЭ на стартах по фитнес-аэробике

29.03.2023 | 19:15

Пензенские спортсменки хотят в Дубай, но ради путевки придется постараться. В мае в Эмиратах планируются международные старты по фитнес-аэробике. Туда отправится сборная России, в состав которой могут попасть и пензячки. А пока они на региональном этапе соревнуются за право представить область на чемпионате и первенстве страны в апреле.

Участницы перед началом турнира не переживали.

«Эти соревнования - они в родном доме, не такие страшные», - отметила участница соревнований Алена Малова (г. Пенза).

Она самая младшая в своей команде. Девушке всего 15, но она выступает в дисциплине «Степ аэробика 17+».

«Классе во втором мама решила меня отдать куда-нибудь поближе к дому. Я вообще не думала, что получится так, но это является моей любовью, тем делом, которым бы я хотела заниматься всю свою жизнь», - призналась Алена.

Помимо чемпионата и первенства здесь проходит фестиваль «Весенняя капель».

«Там не только маленькие дети, но и есть дисциплины, которые еще не включены в официальные. Вводится много новых дисциплин, и пока они могут участвовать только в фестивале», - рассказал председатель регионального отделения Федерации фитнес-аэробики России Любовь Новиченко.

Региональные старты собрали более 400 участниц из Пензы и районов области.