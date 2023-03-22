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Спорт

Пензенские борцы завоевали золото и бронзу на первенстве России

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Братья Манукян - одни из сильнейших борцов не только в регионе, но и во всей стране. Очередные соревнования это доказали. В своих весовых категориях Артур стал бронзовым призером, а Арсен - победителем первенства России по греко-римской борьбе.

«В финале очень трудный соперник был, я его хотел победить, потому что проиграл ему на спартакиаде и хотел взять реванш. В итоге смог победить со счетом 10:2», - рассказал Арсен.

Артуру до высшей ступени пьедестала почета не хватило совсем немного, хотя теперь братья поменялись местами. В прошлом году Артур был первым, а Арсен - третьим.

«Я боролся с человеком, который был первым на Европе и два раза - первым на России», - отметил Артур.

Арсен и Артур - двойняшки, разница в возрасте - лишь несколько минут. По жизни всегда идут вместе, заниматься греко-римской борьбой тоже решили вдвоем. И, по признанию парней, соперничают друг с другом.

«Очень высокие результаты показали ребята, я очень доволен. Артур и Арсен были лидерами в своих весовых категориях, очень хороший уровень. В дальнейшем будем развивать, попадать в состав сборной команды России и выйдем на высокий уровень, я думаю», - сообщил тренер Андрей Брундуков.

Еще один представитель Пензы, Антон Крылов, на соревнованиях стал пятым, тем не менее тоже вошел в состав сборной страны. Возможно, парни смогут принять участие в международных соревнованиях, которые пройдут в Китае.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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