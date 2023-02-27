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Спорт

Турнир по жиму лежа собрал самых сильных людей региона

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Самые сильные люди Пензенской области, те, кто может поднять вес вдвое, а то и втрое больше собственного, собрались на традиционном открытом городском турнире по жиму лежа (одной из основных дисциплин в пауэрлифтинге). Всего в нем приняли участие около 30 спортсменов.

«Разрешен жим с носка, ноги можно ставить. Надеемся, что в дальнейшем география участников и их количество будет возрастать. Мы будем стараться делать турнир лучше и масштабнее с каждым годом», - отметил организатор турнира Дмитрий Куликов.

Спортсмены выступают в нескольких весовых категориях. Павел Иванов жмет штангу около 10 лет, носит звание мастера спорта России по пауэрлифтингу. Говорит, в таких турнирах главное - участие, это как тренировка перед большими стартами.

«Килограммов 180 пожать для меня мало», - заявил Павел Иванов.

В будущем он планирует добавить еще пару блинов на гриф, выжать от груди 250 кг и получить все-таки звание высшего ранга.

«Мастера спорта международного класса выполнить. Никак не получается, третий раз уже езжу на мир», - рассказал спортсмен.

Сильнейших в прямом смысле слова участников наградят почетными грамотами, а также денежными сертификатами.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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