Турнир по жиму лежа собрал самых сильных людей региона

27.02.2023 | 20:04

Самые сильные люди Пензенской области, те, кто может поднять вес вдвое, а то и втрое больше собственного, собрались на традиционном открытом городском турнире по жиму лежа (одной из основных дисциплин в пауэрлифтинге). Всего в нем приняли участие около 30 спортсменов.

«Разрешен жим с носка, ноги можно ставить. Надеемся, что в дальнейшем география участников и их количество будет возрастать. Мы будем стараться делать турнир лучше и масштабнее с каждым годом», - отметил организатор турнира Дмитрий Куликов.

Спортсмены выступают в нескольких весовых категориях. Павел Иванов жмет штангу около 10 лет, носит звание мастера спорта России по пауэрлифтингу. Говорит, в таких турнирах главное - участие, это как тренировка перед большими стартами.

«Килограммов 180 пожать для меня мало», - заявил Павел Иванов.

В будущем он планирует добавить еще пару блинов на гриф, выжать от груди 250 кг и получить все-таки звание высшего ранга.

«Мастера спорта международного класса выполнить. Никак не получается, третий раз уже езжу на мир», - рассказал спортсмен.

Сильнейших в прямом смысле слова участников наградят почетными грамотами, а также денежными сертификатами.