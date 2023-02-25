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Спорт

В Пензе отсмотрели кандидатов в сборную по легкой атлетике

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Забег на 30 метров - новая дистанция на фестивале легкой атлетики «Здоровый город - здоровые люди». Такие старты специально решили ввести для самых юных и начинающих спортсменов.

Среди них - ученица гимназии № 13 Валерия Вечканова. Второклассница очень довольна, что попала на состязания.

«Появилось чувство, что я обязательно должна победить. Это не просто соревнования среди школы, которые выиграешь ты и еще миллион человек. Здесь только одно первое место», - рассказала участница легкоатлетического фестиваля.

Дистанция - не единственное новшество, которое решили ввести организаторы.

«Принимают участие дети Донбасса, которые соревнуются в таком сложном техническом виде, как прыжки с шестом. Такой вид программы у нас не культивируется, но мы рады, что приедут ребята и покажут, что это такое, как надо тренироваться и выступать», - сообщил главный судья Владимир Антонов.

Это второй этап фестиваля. Всего их шесть в году. Такие массовые состязания позволяют формировать резерв национальной сборной по легкой атлетике.

«Здесь отслеживаем динамику развития спортсменов. Тренеры видят слабые и сильные стороны, вносят коррективы в методику подготовки и готовят к вышестоящим соревнованиям. У нас есть чем похвалиться, есть уже медали зимнего сезона первенства страны», - пояснил Владимир Антонов.

В соревнованиях приняли участие свыше 1 300 человек.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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