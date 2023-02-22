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Спорт

В Пензе полицейские сыграли в теннис с членами отряда «Тигр»

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В предпраздничных соревнованиях по настольному теннису, посвященных Дню защитника Отечества, на этот раз кроме сотрудников и ветеранов системы МВД участвовали и юные помощники полиции - члены созданного недавно отряда «Тигр».

«Хотим нашим состязанием показать взаимодействие органов внутренних дел с вашим отрядом, посмотреть, каким образом вы готовы, как в рамках спорта, так и в рамках взаимодействия», - отметил начальник УМВД России по г. Пензе Владимир Лысов.

«Я желаю вам, ребята, быть достойными защитниками на территории нашей Пензенской области, так как вы, отряд «Тигр», представляете всю Пензенскую область. И конечно, победить должен сильнейшим, а в общем-то, победить должна дружба», - подчеркнула председатель Общественного совета при УМВД России по г. Пензе Светлана Пинишина.

Несмотря на юный возраст представителей отряда «Тигр», состязания проходили в упорной борьбе. Многие ребята занимались теннисом раньше. К победе стремились, но преследовали и другие цели.

«На мой взгляд, подобные соревнования улучшают физическую подготовку, также психологическую. Это понадобится в будущем, если хочешь стать сотрудником полиции. На соревнованиях, в такой неформальной обстановке, мы общаемся с полицейскими, узнаем, чем они занимаются помимо своей работы, можем посидеть и поговорить», - рассказал член отряда «Тигр» Александр Узжин.

В итоге победа досталась профессионалам. Первым на турнире стал участковый уполномоченный отдела полиции № 3 УМВД России по городу Пензе Сергей Черников.

«Это доступный вид спорта, достаточно двух игроков и стола. Очень удобно и компактно», - сообщил он.

Победителей соревнования наградили грамотами и ценными подарками.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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