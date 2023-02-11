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Спорт

Пенза приняла 2-й этап состязаний дивизиона Детской лиги дзюдо

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За считаные секунды одолеть соперника - о таком поединке мечтает каждый. Во дворце единоборств «Воейков» прошли соревнования Детской лиги дзюдо «Триумф Energy».

«Была организована нашими великими спортсменами - призерами мира, призерами Олимпиад. Вся Россия разделена на несколько дивизионов, в итоге командные соревнования выходят в финал», - сообщил первый заместитель министра физкультуры и спорта Пензенской области Эдуард Копылов.

Пенза приняла второй этап состязаний Приволжского дивизиона, всего их будет четыре. На татами вышли юноши младше 15 лет.

«Нет удушающих приемов, болевой - до прямой руки, есть такое ограничение у юных спортсменов. Все остальное они делать могут: броски с колен, с падением, проведение удержания», - пояснил главный судья соревнований Алексей Башкайкин.

В каждой команде - восемь человек. Атлетов разделили на несколько весовых категорий.

Алексей Иванов из Саратова занимается дзюдо шесть лет, в своих силах уверен.

«Я считаю, что хорошо подготовлен физически, со стороны техники, у меня есть много бросков - коронные, в запасе, которые могут и в схватке получиться», - рассказал участник соревнований.

Сильнейшая команда Приволжского дивизиона отправится на всероссийский этап соревнований. Финал Детской лиги дзюдо «Триумф Energy» пройдет в Сочи в конце мая или в начале июня.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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