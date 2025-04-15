История Пензы: Сборная под руководством пензенца взяла бронзу в стрельбе по голубям

15.04.2025 | 07:27

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В апреле 2015 года в эксплуатацию был сдан дворец единоборств «Воейков». Впечатляющее здание, облицованное яркой мозаикой, находится на улице 40 лет Октября.

Возводили объект долго, ведь общая площадь дворца составляет почти 20 000 квадратных метров. Внутри - 11 тренировочных и тренажерных залов, медицинский центр, гостиница, а также административные помещения и многочисленные раздевалки. Единственный в Пензе дворец единоборств может принять до 360 спортсменов одновременно.

Он носит фамилию нашего земляка, коменданта Зимнего дворца Владимира Воейкова, который с 1912 года занимал еще и пост председателя Олимпийского комитета России.

Сам Воейков большое внимание уделял стрельбе - наверное, поэтому на летних Олимпийских играх 1912 года и отличились русские стрелки.

А вот футболисты выступили отвратительно. На отборочном этапе сборная Российской империи сначала проиграла Финляндии (1:2), а потом - Германии (0:16, самое крупное поражение в истории отечественного футбола).

В довольно оригинальном виде спорта - стрельбе по глиняным голубям - бронзу взял спортсмен из Риги. По живым птицам последний раз спортсмены стреляли на Олимпиаде 1900 года, потом их заменили глиняными, а еще позже - мишенями и тарелочками.