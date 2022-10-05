Пензенские гимнасты завоевали награды на соревнованиях в Казани

05.10.2022 | 19:33

Во дворце «Буртасы» чествовали гимнастов, которые на спартакиаде по летним видам спорта показали достойные результаты. В Казани выступали как в командном зачете, так и личном, где Григорию Клименьеву не было равных. Бронзовый призер чемпионата мира 2021 года в Татарстане стал первым в упражнениях на кольцах.

За идеальное исполнение судьи поставили Климентьеву, воспитаннику Сергея Старкина, 14,366 балла. Оценку для своего уровня атлет считает удовлетворительной.

«Именно самокритика позволяет двигаться выше. Если рассматривать, что победа на спартакиаде - это прямо сильное достижение, и думать, что «я вот такой молодец», то будет достаточно сложно вернуться в рабочую колею и продолжать двигаться дальше», - подчеркнул победитель Всероссийской спартакиады по летним видам спорта Григорий Климентьев.

Пензенская школа подготовки спортивных гимнастов славится на всю страну и не только. Это в очередной раз подтвердили и Григорий Климентьев, и ребята, которые выступали в команде: Евгений Пашкин, Олег Ступкин, Ильдар Юскаев, Владислав Лукьянов и Валентин Бесхмельницын.

«Выступления у нас, как мы считаем, очень удачные. Команда Пензенской области заняла IV место среди всех команд. Мы уступили только Москве, Владимиру и Татарстану», - пояснил тренер спортивной школы олимпийского резерва по гимнастике им. Н. А. Лавровой Алексей Мамонов.

Впереди оказались только те команды, в чьем составе спортсмены из сборной страны.