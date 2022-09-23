Спорт

Баскетболистки «Юности» уступили южанкам в стартовом поединке

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В спортивном центре «Юность» стартовали баскетбольные игры турнира памяти Давида Берлина - первого этапа Кубка России. Система проведения соревнований достаточно замысловата: в различных городах страны проходят матчи в четырех подгруппах, и только их победители получат путевку в основную сетку Кубка.

В Пензе, помимо хозяек из сурской женской дружины, выступают коллективы из Видного, Челябинска и Новочеркасска. Как раз против южанок «Юность» провела стартовый поединок.

Клуб «Платов», обладающий габаритным составом, изначально рассматривался как фаворит данного поединка. Свой статус команда из Ростовской области подтвердила в ходе самой встречи. Дончанки сразу захватили инициативу и стали отрываться в счете. Попытки пензячек приблизиться к соперницам не увенчались успехом - гостьи уверенно выиграли три четверти.

Лишь в заключительном отрезке игра немного выравнялось, но на итоговый результат это повлиять уже не могло: клуб «Платов» одержал уверенную победу - 72:41.

В другом поединке клуб «Спарта&К» из Видного победил челябинскую «Славянку» со счетом 68:55.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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