В Пензе встретили чемпиона Европы по самбо Алексея Мерзликина

20.09.2022 | 19:31

Этого события тренеры и воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Витязь» ждали 6 лет. Медалей во взрослых чемпионатах мира и Европы пензенские самбисты не завоевывали с 2016 года.

Алексей Мерзликин в сербском Нови-Саде во время финального поединка в весовой категории «свыше 98 килограммов» уложил на ковер своего немаленького соперника из Румынии и стал обладателем золотой награды.

«Он к ней очень долго шел, сколько срывов было. И мало того, что он отобрался, - здесь вопрос: будет Европа, не будет, международная обстановка. Он боролся очень достойно, досрочно все победы», - сообщил директор СШОР «Витязь» Олег Голованов.

Россияне на этих соревнованиях выступали под флагом Международной федерации самбо. В Сербии отношение к русским спортсменам не изменилось, несмотря на напряженную обстановку в мире.

«Приняли нас дружелюбно вроде как, все условия были предоставлены, которые были заранее обговорены. Выходил - не думал ни о чем, выходил получить удовольствие. Определенный план с тренерами обговорили, его придерживались, и все получилось», - отметил чемпион Европы по самбо Алексей Мерзликин.

Отец новоиспеченного триумфатора чемпионата Старого Света не стал смотреть финальное выступление сына по телевизору, боясь, что его волнение может передасться самбисту. Мерзликин-старший вспомнил, как сразу после детского сада привел Алексея в спортивную секцию и как тот хотел бросить борьбу.

«В подростковом возрасте у них всех наступают такие переломные моменты, но тут отцовская воля должна быть - взять за руку и вести. А потом он без этого жить не может. Самбо - это вторая жизнь его», - подчеркнул отец чемпиона Европы по самбо Владимир Мерзликин.

Блеск золотой медали на шее Алексея зажег в глазах юных спортсменов огонек, благодаря которому самбисты, делающие свои первые шаги на ковре, постараются повторить, а быть может, и превзойти результат пензенского тяжеловеса.

«Я хочу быть на него похожим и добиваться успехов, как он. Я хочу побеждать на соревнованиях», - поделился юный самбист Матвей Кузнецов.

Теперь у чемпиона небольшой отдых, после чего Алексей Мерзликин начнет тренироваться сам, а заодно готовить своего товарища Илью Затылкина к чемпионату мира, который состоится в октябре.