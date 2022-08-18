Каменские регбистки взяли золото на турнире «Сурские зори»

18.08.2022 | 21:23

Длинные косы не мешают в, казалось бы, мужской игре. Девушки вышли на поле и стали участницами крупного турнира по регби под названием «Сурские зори». В Каменке в борьбу за медали вступили представительницы нескольких регионов. Всего шесть сборных.

«Очень хорошая команда из Тюмени приехала, которая только начинает развиваться в этой отрасли. Команда «Тушино» выступает на всех всероссийских соревнованиях. Ждали мы из области наших соперников, с которыми всегда играем за первое и второе место, но, к сожалению, они не приехали», - рассказал тренер команды по регби ДЮСШ № 1 г. Каменки Максим Любимкин.

В битве за звание лучшей регбийной команды кипели страсти. Уступать не хотелось никому.

Каменский «Локомотив» дошел до финала без поражений. В борьбе за золото местная команда сошлась с саранской и одержала уверенную победу со счетом 48:0. А бронза досталась дублерам основного состава Каменки.