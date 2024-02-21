В каменской больнице обновят инфекционное отделение

21.02.2024 | 17:45

В Каменской центральной районной больнице в течение 2 лет будут капитально ремонтировать инфекционное отделение. На это потратят 23 млн рублей.

В 2023 году разработали проектно–сметную документацию и получили положительное заключение по результатам проверки сметы.

В апреле-мае 2024-го приступят к работе. Начнут с капитального ремонта кровли, фасада и входных групп.

В 2025 году продолжат внутри отделения, сообщили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

В иссинской больнице капитальный ремонт также будет идти 2 года. Там планируют обновить терапевтическое отделение и круглосуточный стационар.