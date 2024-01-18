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Криминал

Жительница Каменки ударила себя ножом, чтобы избежать тюрьмы

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30-летняя жительница Каменки, чтобы избежать тюрьмы, обвинила знакомого в том, что он напал на нее с ножом.

19 февраля прошлого года женщина отмечала годовщину совместной жизни с возлюбленным. Праздник, на который позвали гостей, начался в бане, а закончился в доме на улице Лермонтова.

Во время застолья сожитель приревновал женщину к приятелю. Она попыталась помирить их, а когда это не получилось, ударила гостя в грудь ножом, чтобы проучить.

Так как в отношении злоумышленницы на тот момент было возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью человека, она, с ее слов, «испугалась тюрьмы» и решила сымитировать нападение со стороны пострадавшего. Женщина тем же ножом нанесла себе рану в левую руку.

Прибывшим полицейским она сообщила, что гость порезал ее и угрожал убийством, и написала соответствующее заявление. Однако рассказ женщины не нашел подтверждения, и на нее возбудили уголовное дело за заведомо ложный донос.

В суде жительница Каменки признала вину.

«При назначении наказания за совершение ложного доноса суд частично присоединил неотбытое по предыдущему приговору наказание и назначил злоумышленнице 1 год лишения свободы в колонии общего режима», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

«Судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда приговор в части квалификации преступления и назначенного наказания признан законным и обоснованным. Он вступил в законную силу 17 января», - сообщила пресс-секретарь суда Наталья Яшина.

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