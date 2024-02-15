Девушка из Каменки обманула мужчину на 210 000 рублей

15.02.2024 | 21:12

Несовершеннолетняя жительница Каменки присвоила 210 000 рублей, после того как вызвалась временно хранить их на своем банковском счете.

17 января прошлого года потерпевший в соцсети «ВКонтакте» обратился к пользователям группы «Участники Тинькофф» за помощью: ему нужен был посредник для перевода денег на временное хранение и последующего их обналичивания путем использования созданного этим посредником QR-кода.

Жительница Каменки вызвалась помочь и предоставила реквизиты своего счета и банковской карты, выпущенной АО «Тинькофф».

Мужчина перечислил ей 210 000 рублей, надеясь получить их обратно, но девушка решила присвоить деньги. Она перевела большую часть суммы - 205 000 - на свой счет в ПАО «Сбербанк».

В суде жительница Каменки полностью признала вину. Ей назначили наказание в виде 80 часов обязательных работ. Кроме того, у девушки конфисковали телефон Honor 10X Lite, который она использовала для совершения преступления, и обязали ее возместить пострадавшему ущерб, сообщили в пресс-службе Каменского городского суда.