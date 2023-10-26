В Каменке тамбовчанин обобрал и выкинул на трассу пьяного попутчика

26.10.2023 | 12:50

В Каменке вынесен приговор 23-летнему жителю Тамбовской области, укравшему деньги у попутчика-волгоградца.

В ночь на 8 июня мужчина с родственниками находился на автозаправочной станции в селе Изосимово Тамбовской области: там его дядя решил залить бензин в бак. К ним подошел незнакомец и рассказал, что добирается из Москвы в родной Волгоград. Он попросил довезти его до места назначения, оплатил бензин и перевел на банковскую карту 6 тысяч рублей.

В пути пассажир активно заправлялся горячительными напитками, а затем уснул. Молодой тамбовчанин достал из кармана его одежды мобильный телефон, пальцем спавшего разблокировал его, зашел в онлайн-приложение банка и изменил ПИН-код банковской карты.

Когда они приехали в Каменку Пензенской области, парень снял с банковской карты по-прежнему спавшего пассажира 134,6 тыс. рублей и скрытно вернул в его карман банковскую карту и телефон, выкинув из него сим-карту.

Тамбовчане двинулись дальше и недалеко от райцентра, в селе Ключище, пассажира высадили.

В тот же день сотрудники полиции установили злоумышленника, снимавшего деньги в банке, благодаря камерам видеонаблюдения. Он признал вину и вернул деньги.

«Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.