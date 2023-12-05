В Каменке пятеро мужчин вломились в чужой дом с пистолетом

05.12.2023 | 10:24

В Каменке пятеро мужчин могут лишиться свободы на 10 лет за разбойное нападение на 62-летнего местного жителя. Они вломились в его дом, украли деньги и документы. И все это из мести.

Началось с того, что в 2021 году хозяин дома проходил с одним из мужчин по уголовному делу, но отделался условным сроком, а подельника приговорили к реальному. Выйдя на свободу, тот решил поквитаться.

Он подговорил своих товарищей и пришел к жилищу потерпевшего с пневматическим пистолетом. Мужчины постучались в дверь, а когда хозяин открыл, оттолкнули его в сторону и проникли в дом, рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Местному жителю причинили травмы, забрали у него 64 000 рублей, банковскую карту и документы. После этого нападавшие отправились в кафе, где стали тратить похищенное.

Пострадавший узнал одного из разбойников и обратился в полицию. Мужчин нашли. Ими оказались житель Тамбовской области и четверо местных в возрасте от 25 до 49 лет. Они во всем признались.

Возбуждено уголовное дело. Четырех подозреваемых заключили под стражу, пятый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.