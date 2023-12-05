Сетевое издание|18+|Вторник|5 дек 2023|12:33
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-10oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

В Каменке пятеро мужчин вломились в чужой дом с пистолетом

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Каменке пятеро мужчин могут лишиться свободы на 10 лет за разбойное нападение на 62-летнего местного жителя. Они вломились в его дом, украли деньги и документы. И все это из мести.

В Каменке пятеро мужчин вломились в чужой дом с пистолетом

Началось с того, что в 2021 году хозяин дома проходил с одним из мужчин по уголовному делу, но отделался условным сроком, а подельника приговорили к реальному. Выйдя на свободу, тот решил поквитаться.

В Каменке пятеро мужчин вломились в чужой дом с пистолетом

Он подговорил своих товарищей и пришел к жилищу потерпевшего с пневматическим пистолетом. Мужчины постучались в дверь, а когда хозяин открыл, оттолкнули его в сторону и проникли в дом, рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

В Каменке пятеро мужчин вломились в чужой дом с пистолетом

Местному жителю причинили травмы, забрали у него 64 000 рублей, банковскую карту и документы. После этого нападавшие отправились в кафе, где стали тратить похищенное.

В Каменке пятеро мужчин вломились в чужой дом с пистолетом

Пострадавший узнал одного из разбойников и обратился в полицию. Мужчин нашли. Ими оказались житель Тамбовской области и четверо местных в возрасте от 25 до 49 лет. Они во всем признались.

Возбуждено уголовное дело. Четырех подозреваемых заключили под стражу, пятый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео областного УМВД РФ
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте