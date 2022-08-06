Гонщики из 12 регионов встретились на драг-рейсинге в Пензе

06.08.2022 | 21:00

Двигатели ревут - это драг-рейсинг, спорт, в котором миллисекунды решают все. 56 гонщиков из 12 регионов страны, некоторые преодолели больше 1 000 километров, чтобы добраться сюда.

Например, Осман Чотчаев - из Карачаево-Черкессии, буквально в канун соревнований он столкнулся с трудностями.

«Вчера мы приехали раньше всех. Хотели проверить, как едет машина, и развалили мотор. Пришлось ночью и днем сегодня собирать мотор. Мы не сдадимся!» - заявил участник соревнований.

Заезд прошел успешно, Осман оказался лучшим в своем классе. Кстати, по стандарту их 8, в зависимости от мощности двигателя, но на этом этапе чемпионата добавили девятый - для городских машин, водители которых захотели острых ощущений.

Победитель прошлых соревнований - Александр Комаров. Под капотом его машины 800 лошадиных сил, хотя с конвейера ВАЗ-2108 сходит с мощностью в 10 раз меньше.

«После переделок тут практически ничего родного не осталось, кроме кузова. Были доработаны мотор, трансмиссия, приводы, установлены специальные гоночные слики, с помощью них хоть как-то реализуется крутящий момент», - пояснил Александр.

По его словам, четыре основных фактора для победы таковы: мастерство пилота, тюнинг, программная настройка машины и, конечно, везение.

Прямая трасса по американскому стандарту: 1/4 мили, или 402 метра 33 сантиметра. После отборочных заездов - гонки навылет. Победители получают наборы инструментов, овации зрителей и яркие эмоции.