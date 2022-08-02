Спорт

В Пензе дартсмены сразились в меткости на турнире «Снайпер»

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Турнир называется «Снайпер», но стреляют на нем не пулями. На всероссийские соревнования по дартсу приехали спортсмены из 16 регионов страны. Играют они один на один и пара на пару. Попадание в яблочко не обеспечит победу, правила гораздо сложнее.

«Задача - списать с 501 очка до 0. Кто первый закрыл. Закрыл - это означает, что попадал в удвоение. То есть, если остается 40 очков, ты должен попасть в удвоение 20 (это тонкая полоска на мишени), а если попал в 20, то у тебя остается 20, ты должен попасть в удвоение 10, и так до тех пор, пока ты не попадешь ровно туда, куда задумал», - пояснил президент Пензенского регионального отделения Федерации дартса России Роман Обухов.

Состязания рейтинговые, по итогам дартсмены могут получить разряды и даже звание мастера спорта.

«Человек, который занимает какие-то определенные места, в общую копилку получает баллы. И после этого складывается общий рейтинг», - рассказал трехкратный чемпион России по дартсу Николай Михалин.

Первый этап прошел в режиме онлайн. Спортсмены направляли камеры на мишени и играли друг против друга. Разряды, полученные в соревнованиях такого формата, тоже имеют силу.

«Дартс - это игра на честность. У нас честные игроки, у нас принципы», - отметил Николай Михалин.

Он бросает дротики 27 лет и уже трижды становился чемпионом России.

Наряду с опытными спортсменами в мишень целятся и совсем юные игроки. Виктории Болдаковой из Колышлея как раз в день соревнований исполнилось 14 лет.

«Как и взрослые занимаюсь, и для меня даже не победа главное, а что я получу опыт, знания, взрослые мне что-то посоветуют и помогут», - сообщила она.

Именинница играет в дартс два года и уже обзавелась собственной техникой и стратегией.

«Держу, как карандаш. Я им замахиваюсь и выбрасываю вверх, и по диагонали он попадает в мишень. Бывает, он может слететь, если неправильно взять, поторопиться. У всех все по-своему. Я играю в медленном темпе, а если тороплюсь, то выхожу из себя и не могу», - поделилась Виктория.

Победителей наградят кубками, медалями и грамотами.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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