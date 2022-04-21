Дзюдоисты из Пензы завоевали медали первого этапа динамовской лиги

21.04.2022 | 21:11

Пензенская детская сборная успешно выступила на первом этапе «Всероссийской динамовской лиги по дзюдо». Это новый состязательный проект. Его идея - провести соревнования в разных городах, а финал в Москве. Начали с Тамбова.

«Наши дети выступают регулярно. На данном этапе Плотников победителем является, он уже в 20 турнирах среди детей выступал и был победителем и призером соревнований всероссийских. Это детская лига, центральный совет «Динамо» сделал именно для детей до 15 лет», - рассказал президент Федерации дзюдо Пензенской области Николай Барашкин.

«Я занимаюсь пять дней в неделю, каждый день по два часа. Иногда бывает в воскресенье день борьбы, когда со всей Пензы приезжают ребята и борются между собой», - отметил Артемий Плотников.

Наряду с ним в первом этапе победу в своих весовых категориях одержали Егор Кулагин и Ксения Теплова. Братья Егор и Арсений Рожковы на втором месте. Все они воспитанники детско-юношеского центра «Звездный», тренировки у них проходят на базе спортивного клуба «Спарта».

«Дети занимаются у нас от 5 до 18 лет. На протяжении всего времени дети растут на наших глазах, вместе с нашими преподавателями. Многие дети становятся уже не просто участниками каких-либо соревнований, а тренерами, и воспитывают достойное поколение», - подчеркнул заместитель директора детско-юношеского центра «Звездный» Александр Панков.

Следующий этап «Всероссийской динамовской лиги по дзюдо» пройдет в Волжском в мае.