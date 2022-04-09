В Бессоновке состоялся финал фестиваля спортивных семей

В физкультурно-оздоровительном комплексе в Бессоновке прошли финальные соревнования областного фестиваля «Папа, мама, я - спортивная семья».
Кузнецовы из Нижнеломовского района не раз принимали участие в подобных мероприятиях. Раньше выступали со старшей дочерью, теперь - с младшей.
«Спортивный образ жизни - это вообще важно, не только для соревнований. Мы катаемся на лыжах, ребенок ходит на плавание», - рассказала Ирина Кузнецова.
За победу боролись представители 40 семей из разных районов области, из Пензы, Заречного, Кузнецка.
«У нас две возрастные группы, в одной - участники с дочками, в другой - с сыном. Они проходят три эстафеты, затем - фитнес-конкурс (по желанию), конкурс плакатов и индивидуальный», - уточнил судья соревнований Андрей Пономарев.
«Есть цель, есть задача, есть положительная динамика - они это видят и даже просто себя побеждают в этот момент. Победив себя, двигаются дальше на другом уровне. Спорт объединяет, и мы как руководящий орган должны только содействовать развитию не только профессионального, но и любительского спорта», - подчеркнула министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева.
В рамках фестиваля все желающие сдали нормативы ГТО.
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Почему все без масок? Кто организатор публичного мероприятия? Кто подверг риску детей?
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 (в редакции от 15.11.2021)
«Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах»
Постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 (в редакции от 30.03.2022)
«Обязать граждан обеспечить ношение средств индивидуальной защиты (гигиенических масок) для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, при посещении организаций, учреждений, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах»
КоАП РФ Статья 20.6.1.
Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса,
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей;
на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
Где реакция МВД?