В Бессоновке состоялся финал фестиваля спортивных семей

09.04.2022 | 17:00

В физкультурно-оздоровительном комплексе в Бессоновке прошли финальные соревнования областного фестиваля «Папа, мама, я - спортивная семья».

Кузнецовы из Нижнеломовского района не раз принимали участие в подобных мероприятиях. Раньше выступали со старшей дочерью, теперь - с младшей.

«Спортивный образ жизни - это вообще важно, не только для соревнований. Мы катаемся на лыжах, ребенок ходит на плавание», - рассказала Ирина Кузнецова.

За победу боролись представители 40 семей из разных районов области, из Пензы, Заречного, Кузнецка.

«У нас две возрастные группы, в одной - участники с дочками, в другой - с сыном. Они проходят три эстафеты, затем - фитнес-конкурс (по желанию), конкурс плакатов и индивидуальный», - уточнил судья соревнований Андрей Пономарев.

«Есть цель, есть задача, есть положительная динамика - они это видят и даже просто себя побеждают в этот момент. Победив себя, двигаются дальше на другом уровне. Спорт объединяет, и мы как руководящий орган должны только содействовать развитию не только профессионального, но и любительского спорта», - подчеркнула министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева.

В рамках фестиваля все желающие сдали нормативы ГТО.