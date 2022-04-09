Сетевое издание|18+|Суббота|9 апр 2022|19:49
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

Спорт

В Бессоновке состоялся финал фестиваля спортивных семей

Печать
Telegram

В физкультурно-оздоровительном комплексе в Бессоновке прошли финальные соревнования областного фестиваля «Папа, мама, я - спортивная семья».

Кузнецовы из Нижнеломовского района не раз принимали участие в подобных мероприятиях. Раньше выступали со старшей дочерью, теперь - с младшей.

«Спортивный образ жизни - это вообще важно, не только для соревнований. Мы катаемся на лыжах, ребенок ходит на плавание», - рассказала Ирина Кузнецова.

За победу боролись представители 40 семей из разных районов области, из Пензы, Заречного, Кузнецка.

«У нас две возрастные группы, в одной - участники с дочками, в другой - с сыном. Они проходят три эстафеты, затем - фитнес-конкурс (по желанию), конкурс плакатов и индивидуальный», - уточнил судья соревнований Андрей Пономарев.

«Есть цель, есть задача, есть положительная динамика - они это видят и даже просто себя побеждают в этот момент. Победив себя, двигаются дальше на другом уровне. Спорт объединяет, и мы как руководящий орган должны только содействовать развитию не только профессионального, но и любительского спорта», - подчеркнула министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева.

В рамках фестиваля все желающие сдали нормативы ГТО.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
0
0
0
 
Гость||

Почему все без масок? Кто организатор публичного мероприятия? Кто подверг риску детей?

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 (в редакции от 15.11.2021)

«Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах»

Постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 (в редакции от 30.03.2022)

«Обязать граждан обеспечить ношение средств индивидуальной защиты (гигиенических масок) для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, при посещении организаций, учреждений, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах»

КоАП РФ Статья 20.6.1.

Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса,

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей;

на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;

на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Где реакция МВД?

Гость||

Вот если бы там человек с плакатом с запрещёнными словами был, реакция мвд последовала бы незамедлительно.

Гость||

Миру-мир!!! Нет войне!!

Гость||

Ха-ха-ха! В этой теме не удаляют о привлечении к ответственности по 20.6.1, а в соседней - удаляют. Вот уроды!

Гость||

Бочкарёву жалко. Милая, добрая. Она ещё не поняла в какую мразную атмосферу попала. Показатели, липовые отчёты, врать, врать и врать.

Гость||

19:03 к тебе уже выехали , тикай огородами.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте