«Локомотив» вновь стал чемпионом страны по регби-7

04.04.2022 | 18:37

Пензенский «Локомотив» во второй раз в своей истории стал чемпионом страны по регби-7. В заключительном туре соревнований перед командой стояла задача попасть в полуфинал, это гарантировало бы завоевание золотых наград.

Пензенцы предварительный этап провели очень уверенно, последовательно победив «Кубань» - 48:0, «Красный Яр» - 66:0, санкт-петербургскую «Заставу» - 19:15 и «Таганий Рог» - 24:7.

Несмотря на то что сурская дружина оказалась недосягаемой для конкурентов, она продолжила бороться за высокие места в туре. В полуфинале железнодорожники долгое время уступали регбистам казанской «Стрелы», но в итоге сумели вырвать победу со счетом 12:10.

Правда, на финал у красно-зеленых эмоций уже не хватило. Соперникам из монинского «ВВА-Подмосковья» победа была нужнее, и они ее добились - 33:19.

Успех позволил военлетам опередить в общей таблице «Заставу» и забрать себе серебро. Чемпионский кубок и золотой комплект наград вручили регбистам «Локомотива», проведшим стабильный и продуктивный сезон в российской «семерке».