Баскетболистки «Юности» сразились с дублем новосибирского «Динамо»

17.01.2022 | 19:31

Баскетболистки «Юности» выиграли с разницей в 20 очков в первом матче серии против дубля новосибирского «Динамо» и столько же проиграли во втором.

Стартовый поединок сложился для пензячек так, как и положено для лидера чемпионата 2-го дивизиона Суперлиги. Уже в начале матча девушки обеспечили себе комфортный отрыв в 10 пунктов и далее только наращивали преимущество. Победа была абсолютно справедливой - 88:68.

Но на следующий день в красно-белом механизме что-то сломалось. Сибирячки в стартовой четверти в какой-то момент лидировали с отрывом в 15 очков. Хозяйки паркета тем не менее не выключились из игры и к большому перерыву сократили отставание до расстояния одной атаки - 35:38. Но эта вспышка активности для пензенской команды стала последней. В дальнейшем сибирячки плотно завладели инициативой и шанса защитницам «Юности» не оставили. Итог - победа динамовок 82:62.

Несмотря на поражение, пензенская дружина сохранила за собой первую строчку в турнирной таблице Суперлиги Д-2.