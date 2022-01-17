Спорт

Баскетболистки «Юности» сразились с дублем новосибирского «Динамо»

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Баскетболистки «Юности» выиграли с разницей в 20 очков в первом матче серии против дубля новосибирского «Динамо» и столько же проиграли во втором.

Стартовый поединок сложился для пензячек так, как и положено для лидера чемпионата 2-го дивизиона Суперлиги. Уже в начале матча девушки обеспечили себе комфортный отрыв в 10 пунктов и далее только наращивали преимущество. Победа была абсолютно справедливой - 88:68.

Но на следующий день в красно-белом механизме что-то сломалось. Сибирячки в стартовой четверти в какой-то момент лидировали с отрывом в 15 очков. Хозяйки паркета тем не менее не выключились из игры и к большому перерыву сократили отставание до расстояния одной атаки - 35:38. Но эта вспышка активности для пензенской команды стала последней. В дальнейшем сибирячки плотно завладели инициативой и шанса защитницам «Юности» не оставили. Итог - победа динамовок 82:62.

Несмотря на поражение, пензенская дружина сохранила за собой первую строчку в турнирной таблице Суперлиги Д-2.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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