В Пензе юные регбисты сразились за кубки и рождественские подарки

07.01.2022 | 17:00

Искренне радовались и поддерживали своих товарищей по команде игроки пензенского клуба «Носороги». У них был важный день - финал Рождественского турнира по регби. Во дворце спорта «Рубин» на поле встретились спортсмены 2011-2012 года рождения, среди них много новичков.

Адель Гатин занимается в секции только пять месяцев, но чувствует себя уверенно.

«Я не волнуюсь, и у меня все хорошо. Мы планируем первое место занять», - отметил игрок казанской команды «Энергия».

У Максима Балагана опыта чуть больше: сначала он занимался футболом, а теперь уже год как регбист. Правда, с соперниками из других регионов будет встречаться впервые.

«Пензенских я уже знаю, а из соседних - не знаю», - рассказал игрок команды «Центр» (г. Пенза).

Сурским регбистам из других возрастных категорий за предыдущие два дня турнира удалось завоевать первые места. Упорно сражались и гости.

«Очень хорошая борьба в регби-7 по самой старшей категории. Ребята из Татарстана хорошую игру показали и в упорной борьбе заняли третье место. Достойные такие, хорошие игры получились», - сообщил главный судья соревнований Андрей Бачурин.

По итогам финального дня соревнований победители и призеры получат кубки и рождественские подарки.