В Пензе юные регбисты сразились за кубки и рождественские подарки

Искренне радовались и поддерживали своих товарищей по команде игроки пензенского клуба «Носороги». У них был важный день - финал Рождественского турнира по регби. Во дворце спорта «Рубин» на поле встретились спортсмены 2011-2012 года рождения, среди них много новичков.
Адель Гатин занимается в секции только пять месяцев, но чувствует себя уверенно.
«Я не волнуюсь, и у меня все хорошо. Мы планируем первое место занять», - отметил игрок казанской команды «Энергия».
У Максима Балагана опыта чуть больше: сначала он занимался футболом, а теперь уже год как регбист. Правда, с соперниками из других регионов будет встречаться впервые.
«Пензенских я уже знаю, а из соседних - не знаю», - рассказал игрок команды «Центр» (г. Пенза).
Сурским регбистам из других возрастных категорий за предыдущие два дня турнира удалось завоевать первые места. Упорно сражались и гости.
«Очень хорошая борьба в регби-7 по самой старшей категории. Ребята из Татарстана хорошую игру показали и в упорной борьбе заняли третье место. Достойные такие, хорошие игры получились», - сообщил главный судья соревнований Андрей Бачурин.
По итогам финального дня соревнований победители и призеры получат кубки и рождественские подарки.
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