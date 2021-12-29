Пензенцев приглашают на пробежку в первый день нового года

29.12.2021 | 13:11

В субботу, 1 января, у жителей Пензы будет возможность начать год с оздоровления и приобщения к спорту. В этом поможет пробежка, которую организуют региональное министерство физкультуры и спорта и одна из частных компаний.

Чтобы принять участие в забеге, следует заполнить анкету на сайте zabeg58.ru.

Сбор любителей бега по свежему зимнему воздуху назначен на 13:00 у областного драмтеатра, старт состоится в 13:30.

Участников мероприятия ждут праздничная программа и подарки от Деда Мороза.