Спорт

Пензенцев приглашают на пробежку в первый день нового года

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В субботу, 1 января, у жителей Пензы будет возможность начать год с оздоровления и приобщения к спорту. В этом поможет пробежка, которую организуют региональное министерство физкультуры и спорта и одна из частных компаний.

Чтобы принять участие в забеге, следует заполнить анкету на сайте zabeg58.ru.

Сбор любителей бега по свежему зимнему воздуху назначен на 13:00 у областного драмтеатра, старт состоится в 13:30.

Участников мероприятия ждут праздничная программа и подарки от Деда Мороза.

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Гость||

Я ждал этой новости! Русский, не пей!

Гость||

Ясен пень первого с утра надо за пивом сбегать

Гость||

Гость писал(a):

первого с утра надо за пивом сбегать
Несчастный человек, вся жизнь в пьяном тумане...

Гость||

С бутылкой бежать можно?

Гость||

Кто организатор публичного мероприятия?

Гость||

Гость писал(a):

Кто организатор публичного мероприятия?
penzainform.ru писал(a):
В этом поможет пробежка, которую организуют региональное министерство физкультуры и спорта

Гость||

Гость писал(a):

Кто организатор публичного мероприятия?
Красное и белое (но это не точно).

Гость||

Что за частная компания?

Гость||

Ищи дурака.( х/ф Буратино)))

Гость||

Приня́л кефиру, закусил огурчиком и побежал. Мэрия сказала, что уличных туалетов в Пензе достаточно.

Гость||

Не робяты, 1 января я бухать.

Гость||

А куда побегут? Правда штоль за пиво́м, ца-ца́?

Гость||

Что за частная компания?

ПензСпиртПром

Гость||

Да это отмашка жёнам, чтобы к любовницам наведаться!

Гость||

- Дорогой, где ты был?

- Бегал.

- Но твоя футболка сухая и совсем не пахнет...

- А ты носки понюхай!

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Имя: Гость
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