Пензенцев приглашают на пробежку в первый день нового года

В субботу, 1 января, у жителей Пензы будет возможность начать год с оздоровления и приобщения к спорту. В этом поможет пробежка, которую организуют региональное министерство физкультуры и спорта и одна из частных компаний.
Чтобы принять участие в забеге, следует заполнить анкету на сайте zabeg58.ru.
Сбор любителей бега по свежему зимнему воздуху назначен на 13:00 у областного драмтеатра, старт состоится в 13:30.
Участников мероприятия ждут праздничная программа и подарки от Деда Мороза.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
Я ждал этой новости! Русский, не пей!