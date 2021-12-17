«Дизель» пригласил жителей Пензы на «Мишкопад»

В пятницу, 17 декабря, пензенский хоккейный клуб «Дизель» проведет традиционную благотворительную акцию. В этом году ее назвали «Мишкопад».
После заключительного в 2021 году матча (против ханты-мансийской «Югры») болельщикам предложат бросить на лед мягкие игрушки.
«Игроки клуба соберут их, а затем передадут нуждающимся детям. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, предварительно все подарки будут дезинфицированы!» - заверили в пресс-службе «Дизеля».
Представители команды попросили болельщиков по возможности бросать на лед упакованные игрушки (их можно будет обработать более качественно).
Начало встречи в 19:00. К участию в благотворительном мероприятии пригласили всех желающих.
«Дизель» проводит акцию «Принеси на матч мягкую игрушку» ежегодно. С наступлением пандемии коронавируса традиции не изменили, но попросили упаковывать игрушки. Ранее подарки доставляли в мокшанский дом-интернат. В этом году получателей пока не называют.
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Очкопад?