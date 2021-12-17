«Дизель» пригласил жителей Пензы на «Мишкопад»

17.12.2021 | 09:19

В пятницу, 17 декабря, пензенский хоккейный клуб «Дизель» проведет традиционную благотворительную акцию. В этом году ее назвали «Мишкопад».

После заключительного в 2021 году матча (против ханты-мансийской «Югры») болельщикам предложат бросить на лед мягкие игрушки.

«Игроки клуба соберут их, а затем передадут нуждающимся детям. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, предварительно все подарки будут дезинфицированы!» - заверили в пресс-службе «Дизеля».

Представители команды попросили болельщиков по возможности бросать на лед упакованные игрушки (их можно будет обработать более качественно).

Начало встречи в 19:00. К участию в благотворительном мероприятии пригласили всех желающих.

«Дизель» проводит акцию «Принеси на матч мягкую игрушку» ежегодно. С наступлением пандемии коронавируса традиции не изменили, но попросили упаковывать игрушки. Ранее подарки доставляли в мокшанский дом-интернат. В этом году получателей пока не называют.