Спорт

«Дизель» пригласил жителей Пензы на «Мишкопад»

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В пятницу, 17 декабря, пензенский хоккейный клуб «Дизель» проведет традиционную благотворительную акцию. В этом году ее назвали «Мишкопад».

После заключительного в 2021 году матча (против ханты-мансийской «Югры») болельщикам предложат бросить на лед мягкие игрушки.

«Игроки клуба соберут их, а затем передадут нуждающимся детям. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, предварительно все подарки будут дезинфицированы!» - заверили в пресс-службе «Дизеля».

Представители команды попросили болельщиков по возможности бросать на лед упакованные игрушки (их можно будет обработать более качественно).

Начало встречи в 19:00. К участию в благотворительном мероприятии пригласили всех желающих.

«Дизель» проводит акцию «Принеси на матч мягкую игрушку» ежегодно. С наступлением пандемии коронавируса традиции не изменили, но попросили упаковывать игрушки. Ранее подарки доставляли в мокшанский дом-интернат. В этом году получателей пока не называют.

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Источник — фото hcdizel.ru
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Гость||

Очкопад?

Гость||

Эти клоуны только такой чушью умеют заниматься? Играть в хоккей у них совсем никак не получается?

Гость||

Зачем им играть они и так миллионеры оставить школу для ребятишек а этот дизель закрыть клоуны

Гость||

Идите в ЖО-У!!!!!

Только игрушки кидать и можете, никчемные отмывальщики.....

Имя: Гость
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