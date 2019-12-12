12.12.2019 | 08:49

Хоккейный клуб «Дизель» проведет в Пензе традиционную благотворительную акцию «Принеси на матч мягкую игрушку». Она состоится в «Дизель-Арене» в пятницу, 13 декабря, после матча против нефтекамского «Тороса».

«Новый год издавна является самым добрым, самым волшебным праздником для всех, а в особенности для самых маленьких. К сожалению, не все дети могут провести этот праздник со своей семьей, но все они хотят получить долгожданный подарок от Деда Мороза», - подчеркнули в пресс-службе «Дизеля».

Чтобы принять участие в акции, пензенцам предлагается прийти на матч с мягкими игрушками, а после финального свистка бросить их на лед. Игроки клуба соберут подарки, а затем передадут детям-сиротам из Мокшанского дома-интерната.

Начало встречи в 19:00.

«Дизель» проводит акцию «Принеси на матч мягкую игрушку» ежегодно. Подарки всегда доставляют в Мокшанский дом-интернат.