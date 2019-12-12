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Общество | Пензенцам предложили забросать игрушками лед «Дизель-Арены»

12.12.2019|08:49
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Хоккейный клуб «Дизель» проведет в Пензе традиционную благотворительную акцию «Принеси на матч мягкую игрушку». Она состоится в «Дизель-Арене» в пятницу, 13 декабря, после матча против нефтекамского «Тороса».

«Новый год издавна является самым добрым, самым волшебным праздником для всех, а в особенности для самых маленьких. К сожалению, не все дети могут провести этот праздник со своей семьей, но все они хотят получить долгожданный подарок от Деда Мороза», - подчеркнули в пресс-службе «Дизеля».

Чтобы принять участие в акции, пензенцам предлагается прийти на матч с мягкими игрушками, а после финального свистка бросить их на лед. Игроки клуба соберут подарки, а затем передадут детям-сиротам из Мокшанского дома-интерната.

Начало встречи в 19:00.

«Дизель» проводит акцию «Принеси на матч мягкую игрушку» ежегодно. Подарки всегда доставляют в Мокшанский дом-интернат.

Источник — фото hcdizel.ru
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Гость|12.12.2019 08:52|

А если продут,то с чем пакеты принести?

Гость|12.12.2019 09:04|

penzainform.ru писал(a):

Принеси на матч мягкую игрушку
а я думал они для себя секс-игрушки собирают.

Гость|12.12.2019 09:14|

Благотворительный это когда всю выручку свою отдают

Гость|12.12.2019 09:24|

Слабоумие прогрессирует.

Гость|12.12.2019 09:25|

игрушки из сэкс шопов подойдут?

Гость|12.12.2019 09:30|

И свечи зажгите и принесите,т.к.по дизелю можно только скорбит,глядя на их игру.ДБ(с)

Гость|12.12.2019 09:33|

Гость писал(a):

игрушки из сэкс шопов подойдут?
Своему ребенку оставь.

Гость|12.12.2019 09:39|

Гость писал(a):

игрушки из сэкс шопов подойдут?

Своему ребенку оставь.

у меня нет ребенка. твоему на лед брошу такую игрушку,подберешь

Гость|12.12.2019 09:41|

Гость писал(a):

у меня нет ребенка.
Откуда ж с такими игрушками дети, понимаю...

Имя: Гость
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