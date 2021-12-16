Стало известно, как спортивные объекты будут работать в праздники

16.12.2021 | 14:22

В период зимних праздников режим прохода в спортивные учреждения не изменится. Об этом заявил первый заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Владимир Жучков на брифинге в четверг, 16 декабря.

«Мы надеемся, что зима все-таки придет, и приглашаем горожан принять участие в мероприятиях на открытых спортивных площадках. К этому времени (началу января. - Прим. ред.) мы подготовим 162 хоккейные площадки, где будут работать 118 тренеров и 61 пункт проката коньков, залить 211 ледовых площадок с 53 пунктами проката, обустроить 330 лыжных трасс», - сообщил Жучков.

Традиционно с 1 по 10 января будет декада спорта и здоровья, для жителей области устроят различные зимние забавы.

Все спортивные объекты откроют свои двери для посетителей уже 2 января, а некоторые даже 1-го (по договоренности).

Кроме того, в январе будет официально объявлен старт зимнего сезона. Пройдут соревнования «Золотая шайба», в муниципальном этапе примут участие 59 команд, состоится чемпионат области по хоккею с шайбой, на который заявлены команды от 25 муниципалитетов.

Для посещения спортивных объектов необходимо предъявить QR-код о вакцинации, справку о перенесенном в течение полугода COVID-19 или медотводе.