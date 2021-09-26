В Пензе туристы определили лучших в дистанции на катамаранах и каяках

26.09.2021 | 19:15

Областные соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях в текущем году проходили в открытом режиме - благодаря тому, что в Пензу приехала команда Самарского исследовательского университета.

«Так как я участвую в первый раз, это мои первые соревнования в жизни вообще, то мы с моим другом с таким же уровнем заняли четвертое место. Но мы гордимся таким результатом все равно и будем продолжать участвовать в соревнованиях, участвовать в Пензе», - рассказал участник состязаний Михаил Кочеров.

Первое место занял спортсмен из Пензы. Он, в отличие от самарца, опытный турист, не раз принимал участие в соревновании под Мичуринским. Традиционно используется именно эта площадка. Кириллу Ширяеву она хорошо знакома, хотя и преподнесла сюрприз.

«Дистанция была довольно трудная, течение быстрее, чем в прошлом году. Соперники тоже достойные. У нас разрыв небольшой: буквально 15 секунд от второго места», - отметил Кирилл Ширяев.

Соревнования проходили два дня, конкуренция была высокой: участвовали порядка ста человек. Сначала выявили лучших на катамаранах, потом - на каяках.

«Погода немножко нам подпортила. Ничего страшного, водники - люди, привычные к воде, поэтому ничего не боятся», - добавил директор многофункционального туристско-спортивного центра Павел Зелепугин.

Во время соревнований организаторы подготовили и развлекательную программу, провести которую не помешал даже дождь. Туристы осадков не боятся.