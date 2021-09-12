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Спорт

Молодежный состав «Локомотива» проиграл команде из Красноярска

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Молодежный состав «Локомотива» уступил соперникам из «Красного Яра», но заработал одно бонусное очко за защиту.

Игра пензенцев против сибиряков получилась веселой и результативной. Гости лучше начали встречу, но железнодорожники зеркально отвечали на попытки соперника. В итоге первый тайм завершился в пользу хозяев - 21:15.

«Мы старались показать игру на руках, чтобы динамичная была. Хотим прогрессивное такое регби, чтобы нравилось и телезрителям, и зрителям, которые приходят на трибуны», - рассказал главный тренер команды «Красный Яр-м» Владимир Негодин.

Красноярцы активно провели начало второй половины встречи и совершили еще два заноса, выйдя в лидеры - 27:15.

Хозяева вернулись в игру в середине тайма, когда судья зафиксировал штрафную попытку. Но все же последнее слово осталось за сибиряками. Они устанавливают окончательный, победный для себя результат - 34:28.

«Это больше технический плюс моральный момент: нужно готовить себя к игре, нужно настраиваться на соперника, потому что он действительно был хороший», - отметил главный тренер команды «Локомотив-Пенза-м» Сергей Колосов.

После этого поражения молодежка «Локомотива» расположилась на второй строчке в таблице чемпионата России. Следующую игру пензенцы проведут вновь против «Красного Яра», но уже на выезде.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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