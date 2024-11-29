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История

История Пензы: Стадион «Локомотив» был местом проведения парадов

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Большинство стадионов в Пензе называли в честь спортивных обществ. В Заводском районе находился «Зенит», на Шуисте - «Спартак», а в Маньчжурии «Локомотив».

В 20-е годы прошлого века советское правительство стало уделять много внимания спорту, особенно в рабочей среде. Тогда в Москве уже действовало общество «Локомотив», но региональное отделение появилось в Пензе лишь в 1935 году - в сравнении с остальными городами страны довольно поздно.

Свой стадион сотрудники железной дороги построили неподалеку от Пензы-III. Однако счесть его стадионом в современном понимании вряд ли можно. Это была небольшая огороженная бортиками площадка без трибун.

Поначалу на спортивной арене устраивались только футбольные матчи. В 60-х годах прошлого столетия сооружение реконструировали и организовывали здесь наряду с футбольными баталиями легкоатлетические соревнования и состязания по гиревому спорту. В каждое первое воскресенье августа, в День железнодорожника, тут ежегодно проходили парады.

В 2011 году стадион передали детско-юношеской спортивной школе, которая занимается подготовкой регбистов. В 2024-м рядом открылся современный ФОК, которому решили оставить историческое название «Локомотив». А старый стадион пензенские власти хотят модернизировать.

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