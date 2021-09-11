«Лагуна-УОР» начала новый сезон с победы над калужским клубом

11.09.2021 | 19:30

Женская команда по мини-футболу «Лагуна-УОР» начала новый сезон с участия в предварительном этапе Кубка России. Первые игры, которые проходят по круговой системе, - с «Калужаночкой» и «Мосполитехом».

«Первые два места определят полуфиналистов конференции «Запад». Другая группа играет в Нижнем Новгороде - там четыре команды: Нижний Новгород, «Аврора», Орел и «Метеор» из Балашихи», - сообщил президент МФК «Лагуна-УОР» Виталий Антонов.

«Прекрасный стадион, прекрасные условия, прекрасные команды. Мы сделаем все для того, чтобы турнир прошел интересно и чтобы правильно выявить победителя. Успехов! Спасибо вам, Пенза!» - отметил официальный представитель Ассоциации мини-футбола России Александр Мирошников (г. Москва).

В январе состоится полуфинал Кубка России, после которого и будет назван чемпион. В прошлом сезоне им стала «Лагуна-УОР» и установила рекорд, взяв переходящую награду в восьмой раз. Этот пензенская команда начала с победы, обыграв «Калужаночку» со счетом 6:1.