В Пензенской области открылись новые спортивные площадки

В среду, 30 августа, в Пензе, Засечном, Сурске, Шемышейке состоялись презентации спортивных секций и школ. Мероприятия прошли на новых спортивных площадках, созданных ПАО «Газпром».
Всего в Пензенской области возводятся 40 таких спортивно-физкультурных сооружений. 22 из них сделают на базе хоккейных коробок, 18 будут без хоккейных бортов и подойдут для игры в футбол, волейбол, баскетбол.
Как сообщили в пресс-службе областного правительства, объекты появятся в результате договоренности губернатора Олега Мельниченко с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.
«Эти площадки послужат дальнейшему развитию физической культуры в нашем регионе. На сегодняшний день 96% учащихся Пензенской области активно занимаются спортом», - отметил председатель регионального правительства Николай Симонов.
Он поблагодарил руководство «Газпрома» за поддержку, которую компания оказывает области.
В регионе на сегодняшний день уже готовы 20 новых спортивных площадок, к ноябрю в эксплуатацию введут еще 20. Все безвозмездно передадут в собственность муниципалитетам.
«Мы уделяем особое внимание развитию сельского спорта. И мы видим, как у детей горят глаза, как они рады», - сказал первый заместитель генерального директора Фонда «Газпром Социальные Инициативы» Алексей Кравченко.
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