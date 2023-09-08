Пензенский «Дизель» одержал победу в Красноярске

08.09.2023 | 19:18

В пятницу, 8 сентября, пензенский «Дизель» в Красноярске в рамках регулярного чемпионата ВХЛ встретился с хоккейным клубом «Сокол» и одолел соперника со счетом 4:2.

В первом периоде ворота хозяев на 14-й минуте поразил Денис Ляпустин. Во втором отметились Антон Андриянов и снова Ляпустин - на 21-й и 26-й минутах соответственно.

В третьем периоде на 43-й минуте хозяев огорчил Дмитрий Шуленин.

Пропустили пензенцы во втором и третьем временных отрезках.

Следующая игра у желто-синих состоится на своем льду. 12 сентября «Дизель» примет воронежский «Буран».