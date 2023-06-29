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Спорт

В Пензе пожарные будут штурмовать лестницу и преодолевать препятствия

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5 июля на стадионе «Первомайский» в Пензе впервые за 8 лет стартует чемпионат Приволжского федерального округа по пожарно-спасательному спорту. В нем примут участие 14 команд, более 400 человек. Они представят главные управления МЧС из всех регионов Поволжья.

«Пожарно-спасательный спорт вышел из боевой работы пожарных. Он включает в себя несколько видов: поднятие по штурмовой лестнице, преодоление полосы препятствий, эстафета, боевое развертывание», - объяснил начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Козлов.

Специально для спортсменов на «Первомайском» установили учебную башню, на которой и в дальнейшем будут проводиться тренировки.

«Честь Пензенской области на чемпионате будут защищать 28 человек, прошедшие отбор по итогам областного чемпионата. В состав команды вошли мужчины и женщины, а также юноши и девушки 15-16 лет, юниоры и юниорки 17-18 лет. Спортсмены уже приступили к тренировкам», - сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

«Пожарно-спасательный спорт уникален. Это спорт, который зародился в боевых подразделениях и состоит из тех упражнений, которые наши сотрудники ежедневно выполняют при тушении реальных пожаров», - рассказали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

На тренировках спортсмены оттачивают навыки по быстрому реагированию, подъему по лестнице, тушению и в целом поддерживают хорошую физическую форму и готовность к реагированию в различных ситуациях.

5 июля в 9:00 пройдут состязания по преодолению полосы препятствий. В 18:00 запланировано торжественное открытие чемпионата, на которое приглашают всех желающих.

6 июля в 9:00 пройдет награждение победителей предыдущего дня соревнований. В 9:30 запланировано преодоление штурмовой лестницы.

7 июля в 9:00 вновь наградят победителей. В 9:30 начнется двоеборье: преодоление полосы препятствий и подъем по штурмовой лестнице. В 12:00 - пожарная эстафета. В 16:10 наградят победителей двоеборья.

8 июля в 10:00 состоится боевое развертывание. Торжественное закрытие и награждение чемпионов назначены на 15:00.

«Соревнования очень зрелищные, скоростные и захватывающие! Приходите, будет интересно. Вход свободный», - пригласили в пресс-службе главного регионального управления МЧС.

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Источник — фото sport.pnzreg.ru
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