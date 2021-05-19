Спорт

В Кузнецк приехал чемпион мира по боксу Роман Карамзин

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Аплодисментами встретили прославленного земляка в кузнецкой детско-юношеской спортивной школе № 2. Роман Кармазин, теперь проживающий в Соединенных Штатах Америки, в свой приезд на родину не смог не заглянуть к юным боксерам.

«Приехал к маме прежде всего, потому что давно не видел. Заодно поправить здоровье - зубы вот вставляю, потому что здесь в десятки раз дешевле, чем в Америке, это все сделать. И качественнее, кстати, на самом деле», - отметил чемпион мира по боксу.

Предложение провести мастер-класс для воспитанников школы бокса Роман принял с удовольствием. Ему есть что рассказать и показать молодежи. А желающих посмотреть и послушать оказалось столько, что в боксерском зале спортшколы они не уместились. Пришлось перейти в баскетбольный.

«Я жду, как он будет драться, удары отрабатывать, в боях как будет выигрывать. Мне вот это интересно», - поделился воспитанник боксерского клуба Егор Купцов.

«Я бы хотела научиться технике, как лучше бить, как правильно заворачивать руку, и узнать, как можно попасть на мировые соревнования», - рассказала воспитанница боксерского клуба Виктория Хальметова.

Но техника - не все, что нужно боксеру. Главное - упорство в достижении цели, даже если победы даются с трудом.

«Совет детишкам: чтобы не отчаивались, верили в себя, ставили цель и шли до конца. Не надо на полпути разворачиваться и уходить от своей цели», - порекомендовал Роман Кармазин.

Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

Агент влияния?

Гость||

Классный совет от Ромы жителя США

Гость||

Очередной патриот. Единую Россию и путина , лучше любить из-за рубежа.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

зубы вот вставляю, потому что здесь в десятки раз дешевле, чем в Америке,
Гость писал(a):
Классный совет от Ромы жителя США
Весь патриотизм!!!

Имя: Гость
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