В Кузнецк приехал чемпион мира по боксу Роман Карамзин

19.05.2021 | 19:59

Аплодисментами встретили прославленного земляка в кузнецкой детско-юношеской спортивной школе № 2. Роман Кармазин, теперь проживающий в Соединенных Штатах Америки, в свой приезд на родину не смог не заглянуть к юным боксерам.

«Приехал к маме прежде всего, потому что давно не видел. Заодно поправить здоровье - зубы вот вставляю, потому что здесь в десятки раз дешевле, чем в Америке, это все сделать. И качественнее, кстати, на самом деле», - отметил чемпион мира по боксу.

Предложение провести мастер-класс для воспитанников школы бокса Роман принял с удовольствием. Ему есть что рассказать и показать молодежи. А желающих посмотреть и послушать оказалось столько, что в боксерском зале спортшколы они не уместились. Пришлось перейти в баскетбольный.

«Я жду, как он будет драться, удары отрабатывать, в боях как будет выигрывать. Мне вот это интересно», - поделился воспитанник боксерского клуба Егор Купцов.

«Я бы хотела научиться технике, как лучше бить, как правильно заворачивать руку, и узнать, как можно попасть на мировые соревнования», - рассказала воспитанница боксерского клуба Виктория Хальметова.

Но техника - не все, что нужно боксеру. Главное - упорство в достижении цели, даже если победы даются с трудом.

«Совет детишкам: чтобы не отчаивались, верили в себя, ставили цель и шли до конца. Не надо на полпути разворачиваться и уходить от своей цели», - порекомендовал Роман Кармазин.