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Спорт

В Пензе пройдут открытые городские гонки по мотокроссу

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В воскресенье, 16 мая, на трассе «Сура» состоятся открытые городские гонки по мотокроссу.

«Соревнования отличаются от других тем, что они охватывают большой круг любителей и профессионалов. Возраст - от 5 до 45 лет», - сообщил директор Центра детского (юношеского) технического творчества г. Пензы Евгений Деркачев.

Заезд будет включать в себя восемь классов - от самых маленьких участников на мотоциклах с объемом двигателя 50 кубических сантиметров до ветеранов, которые могут соревноваться на всем, что у них есть, без ограничений.

«Ожидаем около восьми регионов: Саранск, Ульяновская область, Самарская, Тамбовская и так далее», - перечислил Евгений Деркачев.

Артемий Баер впервые примет участие в заезде. Мальчик рассказал, как пришел в этот вид спорта.

«У меня начали заниматься братья, я - вслед за ними. У меня все начиналось с малого, с китайского маленького мотоцикла. Были как взлеты, так и падения», - отметил он.

Гонки начнутся в 12:00. В них примет участие около 100 мотоциклистов.

Источник — ТРК «Наш дом», Илья Шереметьев
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Гость||

Васи-доли забава,он поддерживал. Вот и вспомнили человека!!!

Твоя победа - слава губернии!!!

..В.К.Бочкарёв.

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