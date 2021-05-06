Спорт

Пензенские регбисты сразятся за выход в финал чемпионата России

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Регбисты «Локомотива» усиленно готовятся к повторному матчу полуфинальной серии против новокузнецкого «Металлурга». На кону путевка в решающую стадию чемпионата России и как следствие - борьба за золото.

«Все понимают степень ответственности. За долгие годы существования пензенского регби - выход в финал, медали, осталось сделать один шаг. Я думаю, все настроены на хорошую игру», - отметил капитан РК «Локомотив-Пенза» Сергей Янюшкин.

Первый матч проходил в Новокузнецке и завершился победой пензенцев со счетом 30:27. Игра получилась очень тяжелой, и сурская команда одолела соперника только в дополнительное время.

«Мы предполагали, что сильные нападающие у команды «Металлурга». В принципе, работу они свою сделали, и те попытки, которые они реализовали, наверное, заслуга больше нападающих, поэтому надо будет в этом мачте готовиться против них играть тоже», - рассказал главный тренер РК «Локомотив-Пенза» Александр Янюшкин.

Сибирякам отступать некуда, ведь серия длится до двух побед и поражение будет для них роковым. У пензенцев есть существенная потеря в составе - из-за дисквалификации не поле не выйдет Андрей Карзанов. Однако, несмотря на все трудности, настрой у «железнодорожников» боевой.

«Жаждем победы, очень хочется победить в такой знаменательный день на домашней арене. Приглашаем всех жителей, гостей города 9 мая в 17:00 на стадион «Первомайский» поддержать нашу команду», - сообщил генеральный директор РК «Локомотив-Пенза» Игорь Бармапов.

Если в День Победы пензенцы отпразднуют успех, то пройдут в финал турнира. А там команду ждет встреча с соперником из Красноярска - либо с «Енисеем-СТМ», либо с «Красным Яром».

Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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