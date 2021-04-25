На стадионе «Снежинка» прошли соревнования по спортивному туризму

25.04.2021 | 19:25

Даже снег и ливень не смогли бы помешать областным соревнованиям по спортивному туризму.

Трасса на стадионе «Снежинка» непростая, особенно после дождя. Но участники, а их порядка ста человек со всей Пензенской области, постарались подготовиться к этапам. Понимали: легко не будет.

«Когда мы разбирали дистанцию, нам сложным показался сюрпляс, потому что там восемь метров и надо продержаться на дистанции тридцать секунд. Колеса забиваются, и будет тяжело очень ехать», - рассказала участница соревнований Александра Широлапова.

Сюрпляс - один из коварных этапов. Мало кому удавалось преодолеть короткий отрезок, сохранив равновесие. К тому же дождь сумел усложнить фактически все участки трассы. Тем интереснее справляться с препятствиями, такими как спуск, подъем, ров, бревно.

Более опытным участникам необходимо было пройти восьмикилометровый маршрут с элементами ориентирования.

«Туристы - такие люди, которые в любой погоде находят свои плюсы. Для настоящих туристов не составляет труда приехать на соревнования и выступить», - высказался главный судья состязаний Алексей Безруков.

«В данном виде спорта нужно работать не только руками, но еще и головой. Это совмещает силу, выносливость и велонавыки, которые важны не только для соревнований, но и в жизни», - поделился мнением участник соревнований Федор Боев.

Соревнования были отборочными. Лучшие отправятся на состязания Приволжского федерального округа «Туриада-2021» в Хвалынск.