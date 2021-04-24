В Кузнецке прошло первенство России по автомодельному спорту

24.04.2021 | 16:00

Рев машин, захватывающие дух скорости, головокружительные виражи, и все это - не на настоящих трассах, а в физкультурно-оздоровительном комплексе. Кузнецк принял первенство России по автомодельному спорту.

«Это интересно, это современный тренд и, я полагаю, большое поле для деятельности. Мы в своем городе готовы содействовать развитию этого вида спорта», - отметил глава администрации г. Кузнецка Сергей Златогорский.

Состязания собрали более 100 участников из разных уголков России - от Ямала до Краснодарского Края. На награды претендовали и самые юные моделисты, которым всего 7-8 лет, и те, кто постарше.

«Класс моделей РЦБ - копии «Спортпрототипа». Цель участника - за возможно короткое время пройти трассу с определенной конфигурацией и при этом не задеть габаритные ворота. скажем так, фигурное вождение», - пояснил главный судья соревнований Ринат Кильдеев.

Победителей выявляли и в классах «Формула-1», «Спортпрототипы», «Евротраки». К самим моделям судьи предъявили такие же строгие требования, как и к прохождению трасс, проложенных на специальном ковре. Лучшие гонщики в итоге получили заслуженные награды.