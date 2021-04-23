Спорт

Пензенский каратист завоевал бронзу на чемпионате в Набережных Челнах

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Пензенские каратисты, представители федерации синкекусинкай, чествовали своего друга, старшего товарища, наставника. Максим Мещеряков удачно выступил на престижных состязаниях, завоевав бронзовую медаль на чемпионате Приволжского федерального округа. Состязания проходили в Набережных Челнах.

«В моей категории (свыше 85) было 4 человека. Первый бой я проиграл, мне пробили сильно ногу. На второй бой меня не могли заявлять, так как травма была серьезная и я не мог ходить на своих ногах. Я попросил заявить меня на бой. Мы обратились, мне заморозили ногу, и мы вышли на второй бой, который я выиграл. Я занял третье место», - рассказал Максим.

Тем временем его юные товарищи удачно выступили на состязаниях регионального значения и стали обладателями многочисленных кубков и медалей.

«Было у нас первенство Пензенской области по ката - завоевали 16 наград, среди них 7 золотых. Было первенство области по кумите - там мы завоевали 7 наград: 3 золота и 4 бронзы», - сообщил президент Федерации синкекусинкай карате Пензенской области Кирилл Выжимов.

Юные каратисты готовятся к первенству России. Оно пройдет в Москве в начале мая. На престижные состязания отправятся 5 спортсменов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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