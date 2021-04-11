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Спорт

В Пензе прошли соревнования по чир спорту среди команд ПФО

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Соревнования Приволжского федерального округа по чир спорту собрали сильнейших участников детской школьной лиги из 15 городов - больше 800 спортсменов.

«Пензенская область смотрится достойно. У нас сегодня выступает дисциплина, которой еще не было, чирлидинг. Это та дисциплина, которая вскоре станет олимпийским видом спорта. Я думаю, что у Пензы очень большие перспективы в этом направлении», - отметила президент федерации чир спорта области Елена Кержнер.

С ее мнением согласен и гость из столицы.

«Школьная лига - это хороший фундаментальный резерв. И самым активным районом считается Пензенская область», - сообщил член президиума Союза чир спорта и чирлидинга России Роман Петросян.

Команда из Тольятти под руководством Екатерины Зверевой заняла первое место. Других конкурентов в их направлении чир спорта просто не было. Но после длительной самоизоляции даже участие в соревновании уже испытание, поделилась тренер.

«Мы искали разные выходы, вплоть до тренировки онлайн, по Zoom. Дети очень много занимались саморазвитием. Я не могу сказать, что уровень команды сильно упал после самоизоляции. Мы тщательно над этим работали», - рассказала Екатерина Зверева.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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