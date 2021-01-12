«Дизель» во второй раз за сезон проиграл «Динамо»

12.01.2021 | 08:42

«Дизель» начал первую выездную серию 2021 года поражением. В понедельник, 11 января, пензенские хоккеисты уступили питерскому «Динамо».

«Несмотря на активную игру питерцев, счет открыли гости - Донат Стальнов успешно реализовал большинство. Увы, еще до перерыва хозяева отыгрались благодаря голу Владимира Барабанова, а сразу после выхода из раздевалки вышли вперед, реализовав свое большинство (забросил Антон Назаревич)», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

В заключительном периоде хозяева забросили еще одну шайбу в ворота гостей - 3:1. Это стало вторым поражением «Дизеля» от «Динамо» в текущем сезоне.

«В целом игра была обоюдоострой, мои ребята работали, выполняли тактические действия, сопернику сегодня заслуженно повезло. Работали также, силовая игра была хорошая, вратарь играл хорошо, прямым броском ему тяжело забить, вроде и на пятаке работали, но не хватило, двигаемся дальше, «Динамо» с победой!» - прокомментировал встречу главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин.

В среду, 13 января, пензенцы сыграют против ХК «СКА-Нева».