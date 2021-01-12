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Спорт

«Дизель» во второй раз за сезон проиграл «Динамо»

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«Дизель» начал первую выездную серию 2021 года поражением. В понедельник, 11 января, пензенские хоккеисты уступили питерскому «Динамо».

«Несмотря на активную игру питерцев, счет открыли гости - Донат Стальнов успешно реализовал большинство. Увы, еще до перерыва хозяева отыгрались благодаря голу Владимира Барабанова, а сразу после выхода из раздевалки вышли вперед, реализовав свое большинство (забросил Антон Назаревич)», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

В заключительном периоде хозяева забросили еще одну шайбу в ворота гостей - 3:1. Это стало вторым поражением «Дизеля» от «Динамо» в текущем сезоне.

«В целом игра была обоюдоострой, мои ребята работали, выполняли тактические действия, сопернику сегодня заслуженно повезло. Работали также, силовая игра была хорошая, вратарь играл хорошо, прямым броском ему тяжело забить, вроде и на пятаке работали, но не хватило, двигаемся дальше, «Динамо» с победой!» - прокомментировал встречу главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин.

В среду, 13 января, пензенцы сыграют против ХК «СКА-Нева».

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Источник — фото hcdizel.ru
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Гость||

Опять лузеры продули.

Ничего нового.

Счас голопузы из запоя выползут и начнут хвалить своих криворуких кумиров

Гость||

А я знал что они проиграют,поэтому и ставил на динамо 5 рублей.Теперь в баньку на сутки с русалками)))Молодцы ребята хвалю!

Гость||

Гость писал(a):

в баньку на сутки с русалками
Спасибо, поблевал!

Гость||

Гость писал(a):

Спасибо, поблевал!
А ччччё ты блюёшь то русалок не любишь или чё?Ты таких русалочек не видал Друг!

Имя: Гость
Комментарий:

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