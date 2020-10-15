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Спорт

Тренер «Дизеля» объяснил причину проигрыша команды

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Рекордная победная серия «Дизеля» в чемпионате ВХЛ остановилась на девяти матчах. В поединке против санкт-петербургского «Динамо» пензенская дружина не смогла порадовать своих болельщиков.

До середины второго периода соперники шли вровень. Гости открыли счет, но Дмитрий Арсенюк отквитал шайбу. Формально это произошло в равных составах, но гол состоялся, когда удаленный игрок питерцев только вышел на лед.

«Пять на четыре было. Стояли, как на розыгрыше, а там пятый уже выскочил - и так получилось», - рассказал форвард ХК «Дизель» Дмитрий Арсенюк.

Но в дальнейшем динамовцы прочно владели инициативой. До перерыва они забросили еще две шайбы, а в третьем периоде закрепили свое преимущество. Итоговый счет - 4:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

«Тяжелая поездка у нас была, может, еще не восстановились где-то. Соперник был быстрее нас и организованнее», - пояснил главный тренер ХК «Дизель» Алексей Ваулин.

В пятницу, 16 октября, «дизелистам» предстоит встреча с еще одной дружиной из Северной столицы - «СКА-Нева». А потом домашняя серия продолжится играми против «Химика» и «Рязани».

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Гость||

Подвела белая верблюдица...

Гость||

криворукие бюджетные паразиты - вот и причина!

Гость||

То что вам вдули мы все давно привыкли.Лучше объясни,кто на ставках рулил,что вы,команда со дна, всех на выезде обыгрывали?Ну одну выиграть,две случайно,но чтобы у всех....

Гость||

Зарплату надо платить исходя из результата. Простой пример: оклад=минималка, а остальное из побед на соревнованиях. Выиграли матч - получили +10000. Проиграли - тогда вычитаем 8000.

Имя: Гость
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