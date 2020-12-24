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Спорт

Игрок пензенского «Дизеля» подрался с ижевским хоккеистом

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Хоккеисты «Дизеля» добились уверенной победы над главным аутсайдером Высшей лиги. Ижевская «Ижсталь» занимает последнее место в таблице, поэтому от пензенцев ждали приобретения заветных очков.

Желто-синие начали бодро, забросив на первых минутах две шайбы. «Сталевары» долгое время не отпускали сурскую команду на значительное расстояние, и все же в конце второго периода хозяева сделали решающий рывок - 5:2.

«Забили хорошие голы, но некоторые моменты были негативные в нашей игре. Соперник во втором периоде поактивнее стал действовать, немножко зажимал нас, поймал на пересменках», - рассказал главный тренер ХК «Дизель» Алексей Ваулин.

Третий период ничего не изменил. Пензенцы забросили в меньшинстве и большинстве, на что ижевцы ответили своей реализацией лишнего игрока. Счет 7:3 продержался вплоть до финальной сирены.

«Основная причина - это неуважение к сопернику, я считаю. Имея большинство в начале третьего периода, мы получаем гол в свои ворота и три выхода 2:1 в свои же ворота. Я считаю, что это просто неуважение к сопернику. Хочется отметить команду «Дизель»: команда вышла настроенная, цеплялись за каждую шайбу», - отметил главный тренер ХК «Ижсталь» Альберт Логинов.

Самым примечательным моментом в конце встречи стала потасовка «дизелиста» Семена Ефремова и «сталевара» Дмитрия Ермошенко. По очкам в боксерском поединке победил пензенец, за что получил отдельные аплодисменты болельщиков.

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Гость||

Моча буртасу в голову вдарила?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|24.12.2020 19:38|

Моча буртасу в голову вдарила?

ты упоротый?

Гость||

Гость писал(a):

Моча буртасу в голову вдарила?

ты упоротый?

да

Гость||

А что ж голопузы не вышли на лёд помочь своему кумиру?

Имя: Гость
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