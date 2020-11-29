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Спорт

Пензенские саблистки успешно выступили на первенстве ПФО

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10 медалей разного достоинства привезли пензенские фехтовальщицы с первенства Приволжского федерального округа. Соревнования проходили в Самарской области. Сурские спортсменки несколько раз поднимались на высшую ступень пьедестала почета, как в командном, так и в личном зачете.

«Честно говоря, каждые соревнования всегда даются сложно, любой бой - за каждый удар деремся», - признала фехтовальщица Екатерина Ильина.

В командных состязаниях саблистки трижды заняли первое место. Для пензенской области это очень хороший результат. В личном зачете Екатерина Ильина завоевала золотую и серебряную медали. Алина Гордиенко, Милена Сергеева и Софья Жукова вернулись домой с бронзой.

«В принципе я доволен результатом своей работы. Девочки выполнили то, что я планировал. Но хотелось бы в некоторых моментах и получше выступать», - отметил тренер сборной Пензенской области по фехтованию Андрей Коршунов.

Расслабляться саблисткам некогда. Впереди спортсменок ждут другие соревнования. Отдохнув несколько дней, фехтовальщицы вновь взяли в руки оружие и вышли на дорожку.

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