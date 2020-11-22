Пензенские волейболистки вышли на первое место в турнирной таблице

22.11.2020 | 18:01

Три победы из четырех возможных и первое место в турнирной таблице - таков итог выступления волейбольного клуба «Университет-Визит» в домашнем туре чемпионата российской Высшей лиги «Б». Игры проходили без зрителей, и девушкам пришлось нелегко без эмоциональной поддержки.

С клубом «Воронеж» пензячки очки поделили: в первом матче выиграли со счетом 3:1, в повторном уступили - 0:3.

Против клуба «Рязань-РГУ» пензенские студентки действовали удачнее. Не все получалось по ходу поединков, но хозяйки площадки проявили характер и дважды победили - 3:0 и 3:1.

До конца года «Университет-Визит» проведет шесть игр против команд из Череповца, Санкт-Петербурга и Самары, но все они пройдут на выезде.