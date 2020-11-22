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Спорт

Пензенские волейболистки вышли на первое место в турнирной таблице

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Три победы из четырех возможных и первое место в турнирной таблице - таков итог выступления волейбольного клуба «Университет-Визит» в домашнем туре чемпионата российской Высшей лиги «Б». Игры проходили без зрителей, и девушкам пришлось нелегко без эмоциональной поддержки.

С клубом «Воронеж» пензячки очки поделили: в первом матче выиграли со счетом 3:1, в повторном уступили - 0:3.

Против клуба «Рязань-РГУ» пензенские студентки действовали удачнее. Не все получалось по ходу поединков, но хозяйки площадки проявили характер и дважды победили - 3:0 и 3:1.

До конца года «Университет-Визит» проведет шесть игр против команд из Череповца, Санкт-Петербурга и Самары, но все они пройдут на выезде.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

а как наш дзюба на спортивных поприщах?

Гость||

С Воронежем папа дочку выпустил на площадку вот и проиграли. Гоните этих шарлатанов от волейбола из команды.

Гость||

возьмите туда дзюбу

Имя: Гость
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