Во дворце спорта «Рубин» стартовала спартакиада студотрядов

«Готов к труду и обороне!» - слова, знакомые каждому приверженцу здорового образа жизни.
Во дворце спорта «Рубин» стартовала спартакиада студенческих отрядов. Первый этап состязаний - сдача нормативов ГТО. Представители 15 объединений соревнуются в скорости, ловкости и силе.
«Это прежде всего показатель вашего физического развития. ГТО - на всю жизнь. Я думаю, что это как раз то, что нужно сейчас», - отметил врио министра физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.
Самые спортивные представители студенческих отрядов выявляют лучших в 11 дисциплинах, среди которых - отжимания, стрельба из винтовки, прыжки в длину и забег на 100 метров.
Никита Бахтеев, студент третьего курса, нормативы ГТО сдает регулярно. К спартакиаде молодой человек готовился несколько недель и рассчитывает на высокий результат.
«Последние два года хорошо выступал, надеюсь и в этом показать хороший результат», - рассказал спортсмен.
Соревнования являются отборочным этапом к окружной спартакиаде студенческих отрядов, которая пройдет в Пензе в 2021 году.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Конечно,дистанционное обучение, это же не спартакиада, мясо должно быть готовым к применению в любой момент, немедленно,не думая,с восторгом