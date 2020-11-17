Во дворце спорта «Рубин» стартовала спартакиада студотрядов

17.11.2020 | 20:42

«Готов к труду и обороне!» - слова, знакомые каждому приверженцу здорового образа жизни.

Во дворце спорта «Рубин» стартовала спартакиада студенческих отрядов. Первый этап состязаний - сдача нормативов ГТО. Представители 15 объединений соревнуются в скорости, ловкости и силе.

«Это прежде всего показатель вашего физического развития. ГТО - на всю жизнь. Я думаю, что это как раз то, что нужно сейчас», - отметил врио министра физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Самые спортивные представители студенческих отрядов выявляют лучших в 11 дисциплинах, среди которых - отжимания, стрельба из винтовки, прыжки в длину и забег на 100 метров.

Никита Бахтеев, студент третьего курса, нормативы ГТО сдает регулярно. К спартакиаде молодой человек готовился несколько недель и рассчитывает на высокий результат.

«Последние два года хорошо выступал, надеюсь и в этом показать хороший результат», - рассказал спортсмен.

Соревнования являются отборочным этапом к окружной спартакиаде студенческих отрядов, которая пройдет в Пензе в 2021 году.