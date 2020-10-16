«Локомотив» обыграл казанскую «Стрелу» со счетом 38:13

16.10.2020 | 19:22

Молодежный состав регбийного клуба «Локомотив» подтвердил статус фаворита российского чемпионата в матче против казанской «Стрелы».

Пензенцы с первых минут захватили инициативу и еще до перерыва положили три попытки в зачетное поле гостей. К заносу Максима Гумнова дубль прибавил Валерий Хлутков.

Казанцы ответили единственным штрафным, и команды ушли на отдых при счете 19:3.

В начале второго тайма регбисты «Стрелы» замахнулись на защитный бонус, когда в ответ на попытку Магомеда Ильясова набрали 10 очков подряд. Но красно-белые быстро расставили все по своим местам. Богдан Киреев и Кирилл Коняхин протаранили оборону соперника и установили окончательный счет - 38:13 в пользу молодежки «Локомотива».

«Команда победила с бонусом. По игре была неоднозначная ситуация во втором периоде, переломный момент. Но команда справилась и вышла победителем», - сообщил главный тренер команды «Локомотив-М» Сергей Колосов.

Сезон для команд завершится 24 октября, когда в Казани состоится ответный поединок дублеров «Стрелы» и «Локомотива». Это будет последний матч предварительного этапа молодежного чемпионата России.